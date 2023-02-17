Чемпион UFC Перейра объяснил, почему Фрэнсис Нганну не сумеет победить Тайсона Фьюри

Алекс Перейра, бывший чемпион Glory по кикбоксингу в двух весовых категориях, который за один год сумел стать чемпионом UFC, считает, что у экс-чемпиона лиги Фрэнсиса Нганну нет шансов в боксёрском поединке с чемпионом в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри.



«Нганну элементарно устанет работать руками против того, кто может защищаться от его ударов. Приведу глупый пример. Вы просите кого-то, кто никогда в жизни не тренировался, пойти против кого-то опытного и сказать ему бить изо всех сил, чтобы нокаутировать его.



Это парень выдохнется через три минуты, а затем один слабый удар вырубит его. Только потому, что у него больше нет защиты, он руки поднять не сможет и будет едва стоять на одном месте. Для меня самое главное – уметь защитить себя», – приводит слова Перейры MMAFighting.



Ранее бразильский боец оценил шансы экс-чемпиона лиги Фрэнсиса Нганну в боксёрском поединке с чемпионом в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри.

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