Бывший спарринг-партнёр Бивола оценил его шансы в бою с Бетербиевым

Двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), американский нокаутёр Дэвид Бенавидес, в прошлом спарринговавший с россиянином Дмитрием Биволом (21-0, 11 KO), оценил его шансы в поединке против Артура Бетербиева (19-0, 19 KO).

«Я считаю, что Бивол побьёт Бетербиева. Сейчас мне кажется, что время против Бетербиева, он принимает всё больше и больше урона в боях. Насколько я понимаю, ему уже почти 40 лет. Бивол подвижнее, у него отличный джеб… Он определённо победит в этом бою», – сказал Бенавидес в интервью YouTube-каналу iD Boxing.

Ранее Бенавидес высказался о собственном поединке с Биволом, удерживающим титул WBA Super в полутяжёлом весе (до 79,4 кг).

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное о Дмитрии Биволе: