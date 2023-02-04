Бенавидес: знаю, что происходило на моих спаррингах с Биволом. Я нокаутирую его

Двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), американский нокаутёр Дэвид Бенавидес (26-0, 23 KO) высказался о потенциальном поединке с обладателем титула WBA Super в дивизионе выше, россиянином Дмитрием Биволом.
«Я много раз спарринговал с Биволом и знаю, что происходило на этих спаррингах. Да, я способен победить его. Я смогу нокаутировать его», – сказал Бенавидес на пресс-конференции.
Напомним, 26 марта на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (США) Бенавидес проведёт поединок с бывшим чемпионом мира и соотечественником Калебом Плантом (22-1, 13 KO). На кону поединка будет стоять временный титул WBC, а победитель станет претендентом на бой со звёздным мексиканцем Саулем Альваресом.
Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное о Дмитрии Биволе
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