Бенавидес: знаю, что происходило на моих спаррингах с Биволом. Я нокаутирую его

Двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), американский нокаутёр Дэвид Бенавидес (26-0, 23 KO) высказался о потенциальном поединке с обладателем титула WBA Super в дивизионе выше, россиянином Дмитрием Биволом.

«Я много раз спарринговал с Биволом и знаю, что происходило на этих спаррингах. Да, я способен победить его. Я смогу нокаутировать его», – сказал Бенавидес на пресс-конференции.

Напомним, 26 марта на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (США) Бенавидес проведёт поединок с бывшим чемпионом мира и соотечественником Калебом Плантом (22-1, 13 KO). На кону поединка будет стоять временный титул WBC, а победитель станет претендентом на бой со звёздным мексиканцем Саулем Альваресом.

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