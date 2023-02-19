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Стали известны бойцы, получившие бонусы по итогам UFC Fight Night 219

Стали известны бойцы, получившие бонусы по итогам UFC Fight Night 219
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В Лас-Вегасе (США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 219, главным событием которого стал поединок женщин в наилегчайшем весе между бывшей чемпионкой в минимальном весе бразильянкой Джессикой Андраде и американкой Эрин Бланчфилд. Американка получила бонус в виде $ 50 тыс. за «лучшее выступление вечера».

Главный бой вечера закончился победой Бланчфилд удушающим приёмом во втором раунде. Американка одержала пятую победу подряд в UFC.

«Лучшим боем вечера» стал поединок в лёгком весе американцев Назима Садыхова и Эвана Элдера, который закончился победой Садыхова техническим нокаутом. Бой завершился из-за травмы Элдера в третьем раунде. Для Садыхова это стало первой победой в UFC.

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