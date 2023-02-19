Эрин Бланчфилд бросила вызов Валентине Шевченко после пятой кряду победы в UFC

После победы над бразильянкой Джессикой Андраде на UFC Fight Night 219 американка Эрин Бланчфилд бросила вызов чемпионке в наилегчайшем весе Валентине Шевченко.
«Я знала, что победив кого-то вроде неё (Андрадэ), особенно если я её финиширую, я смогу заслужить этот титул в следующем бою. Титульный бой (Шевченко — Грассо) состоится через две недели, так что я думаю, что всё может сложиться идеально. Но если они захотят, чтобы я дралась с кем-то другим, я просто получу больше опыта. Но я определённо предпочла бы Шевченко. Я думаю, что она победит Алексу. Я думаю, что Грассо — очень крутой боец, но я хочу быть именно тем, кто заберет этот титул у Шевченко», — приводит слова Бланчфилд MMAJunkie.
Эрин Бланчфилд победила Джессику Андраде удушающим приёмом во втором раунде.
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