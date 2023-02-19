Андраде проиграла Бланчфилд удушающим приёмом в главном бое UFC Fight Night 219

Сегодня в Лас-Вегасе (США) на арене «ЮЭфСи Апекс» прошёл очередной UFC Fight Night под номером 219. В главном бое вечера бывшая чемпионка в минимальной весовой категории бразильянка Джессика Андраде проиграла американке Эрин Бланчфилд удушающим приёмом во втором раунде.

Перед боем бразильянка занимала третье место в женском рейтинге в наилегчайшей весовой категории. Напомним, Андраде два раза меняла свою весовую категорию в своей карьере в UFC. Бланчфилд занимала 10 место в том же рейтинге. После этой победы стоит ожидать повышение в рейтинге американки. Напомним чемпионом наилегчайшей весовой категории является казахстанская спортсменка Валентина Шевченко.

Для американки это уже пятая победа подряд в UFC.