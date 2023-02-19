Энтони Джошуа: я должен отнестись к Франклину серьёзнее, чем к Усику
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Британский боксёр, бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа высказался о подготовке к поединку с американцем Джермейном Франклином.
«Я должен отнестись к Франклину серьёзнее, чем к Усику. Не то чтобы я сравнивал Джермейна и Александра, просто теперь у меня есть этот горький опыт. То, как я готовился к поединку с Усиком, было недостаточно. Я должен был более ответственно отнестись к тренировкам, чтобы показать лучшее выступление. Пока продолжаю карьеру, я должен развиваться как боксёр», — приводит слова Джошуа DAZN.
Энтони Джошуа дважды проиграл Александру Усику. Последний их бой состоялся в августе прошлого года. 1 апреля в Лондоне боксёр вернётся на ринг статусным поединком с Джермейном Франклином.
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