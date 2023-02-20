Тренер Волкановски раскритиковал поведение бойца во время поединка с Махачевым

Юджин Бэрман, тренер австралийского бойца UFC Александра Волкановски, раскритиковал поведение своего подопечного во время поединка с россиянином Исламом Махачевым.
«Во время борьбы с Махачевым Алекс рассматривал людей в первом ряду и разговаривал с ними. Знаете, он был, на мой взгляд, чересчур самоуверен. В такие моменты Махачев пользовался ситуацией. Например, в один из моментов, когда Алекс отвлёкся, Исламу удалось закрыть треугольник, ещё раз показав, что это очень высокий уровень», — приводит слова Бэрмана Sportskeeda.
После боя команда Волкановски обвинила Махачева в использовании внутривенных капельниц для восстановления, но Австралийская комиссия единоборств заявила, что расследования не будет, так как нет доказательств нарушения.
Ислам Махачев выиграл у Алекса Волкановски единогласным решением судей.
Махачев троллит фанатов: ну что, Австралия, ты разочарована?
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