Внук Мохаммеда Али получил награду за спасение девушки

Бьяджо Али Уолш, внук легенды бокса Мухаммеда Али, работает охранником в ночном клубе в Лас-Вегасе и недавно спас девушку от возможного нападения. Он был награжден благодарственным сертификатом.

24-летний боец имеет любительский рекорд 2-1 и сейчас подписан с Профессиональной бойцовской лигой, одержав победу нокаутом менее чем за минуту в своем дебюте за промоушен в ноябре прошлого года.

Всего за две недели до своей последней победы нокаутом Уолш дежурил в ночном клубе рано утром в воскресенье, когда столкнулся с пьяной женщиной, которую уводил незнакомый мужчина. Уолш вмешался, чтобы спасти женщину из опасной ситуации, и боец ММА был награжден за свои героические усилия.

«Этот парень пытался проводить девушку, а девушка была очень пьяна, она даже не могла идти. Я спросил ее: «Ты знаешь этого парня?», и она ответила, что нет. Он пытался увести её от подруги, поэтому я спросил её подругу: «Ты знаешь этого парня?», и она тоже ответила «нет».



Я отозвал парня в сторону, и он сказал: «Я знаю её как сестру, мы выросли вместе». Я посмотрела на него и сказал: «Ты лжешь мне, ты не знаешь её». Он отмахнулся от меня, я заставил его остаться на месте, наши супервайзеры вывели его на улицу и разобрались с ним. Они запретили ему появляться в клубе, а когда он попытался вернуться в клуб, его арестовали. Я просто выполнял свою работу», — приводит слова Уолша Mirror.