Стали известны место и дата боя Ивана Штыркова и Магомеда Исмаилова

Российские бойцы Иван Штырков и Магомед Исмаилов сойдутся в поединке по правилам бокса. Бой станет главным событием Вечера бокса от RCC Boxing Promotions, который состоится 7 марта в Екатеринбурге на пятитысячной арене ДИВС. Регламент поединка – шесть раундов, 10-унциевые перчатки, весовая категория до 93 кг.



Бой будет носить статус реванша — в 2020 году бойцы уже встречались по правилам ММА. Тогда Исмаилов оказался сильнее Штыркова, но с тех пор оба попробовали себя в боксе и в новом для себя виде спорта идут без поражений. Уральский Халк в прошлом году одержал уверенную победу над Иваном Смирновым, а Лысый хищник записал на свой счёт победы над Александром Иличем и Оланреваджу Дуродолой.



Штырков — 55-й номер полутяжёлого веса (до 93 кг), Исмаилов — 115-й в среднем весе (до 84 кг). Оба последний раз выступали на турнире RCC 13 в Екатеринбурге и одержали победы в своих поединках.