Российский боец среднего веса (до 84 кг) Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, продемонстрировал свою силу удара.
«Жалко мне средний вес», — подписал видео автор.
«Жалко мне средний вес». Шара Буллет показал силу удара:
Дебют 28-летнего уроженца Махачкалы планируется в мае или июне 2023 года. Подписанием занимался знаменитый менеджер Али Абдель-Азиз.
В своём последнем бою, который состоялся 11 декабря, Шара Буллет за восемь секунд сумел нокаутировать индийского бойца Кушала Вьяса. Чуть ранее, 3 декабря, на турнире RCC 13, который прошёл в Екатеринбурге, россиянин одержал победу над своим соотечественником Михаилом Рагозиным единогласным решением судей.
Всего в профессиональной карьере Шарабутдин провёл 11 боёв. В них он не потерпел ни одного поражения.
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