Чарльз Оливейра официально объявил о своём следующем бое

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), бразилец Чарльз Оливейра официально объявил о своём следующем выступлении, которое состоится 7 мая на турнире UFC 288. Соперником Оливейры, как и ожидалось, станет четвёртый номер рейтинга, американец Бенеил Дариуш.

«Теперь официально, давайте сделаем это 7 мая, UFC 288. Лев лёгкого веса голоден и готов к охоте», – написал Оливейра в социальных сетях.

Чарльзу Оливейре 33 года. Бразилец дебютировал в сильнейшей организации мира в августе 2010 года и в мае 2021 года завоевал вакантный титул, впоследствии проведя две успешные защиты.

Бенеилу Дариушу 33 года. Боец дебютировал в UFC в январе 2014 года. На данный момент американец находится на победной серии из восьми выступлений. В своём последнем бою на UFC 280 одолел судейским решением поляка Матеуша Гамрота.

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