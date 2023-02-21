Алексей Тищенко оценил шансы Ломаченко на победу в бою с Хэйни

Двукратный олимпийский чемпион, российский боксёр Алексей Тищенко оценил шансы звёздного украинца Василия Ломаченко (17-2, 11 KO) в бою за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе (до 61,2 кг) против американца Дэвина Хэйни (29-0, 15 KO), который, как ожидается, состоится в мае.
«Думаю, что стиль очень подходит Василию. У Дэвина Хэйни такой стиль ведения боя, который не составит ему большого труда выиграть этот поединок. Возраст, мне кажется, не сыграет здесь большую роль. Пока со скоростью и с выносливостью всё в порядке у Ломаченко. Я считаю, что он достаточно легко справится со своим соперником и выиграет долгожданный титул абсолютного чемпиона», – цитирует Тищенко MMA.Metaratings.ru.
Ранее легендарный американский боксёр Джеймс Тони дал категоричный прогноз на бой Ломаченко – Хэйни.
Что делает Василия Ломаченко уникальным боксёром
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