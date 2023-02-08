«Его прикончат». Джеймс Тони предсказал исход боя Хэйни и Ломаченко

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях, а ныне член Зала славы, легендарный американец Джеймс Тони высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе (до 61,2 кг) между украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 KO) и американцем Дэвином Хэйни (29-0, 15 KO).
«Это мисматч. Да, Хэйни прикончит этого парнишку. Он не просто досрочно установит его, а вырубит. Что бы там ни выдумал Ломаченко – у него ничего не получится. Ломаченко по-прежнему дерётся как любитель, понимаете, о чём я? А те, кто думает по-другому, ни черта не понимают в боксе», – сказал Тони в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
Ранее о поединке Хэйни и Ломаченко высказался промоутер россиянина Дмитрия Бивола.
Все рекорды украинского боксёра Василия Ломаченко
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