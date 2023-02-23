Андраде заявила, что выпадающая из формы грудь стала причиной её поражения от Блэнчфилд

Бывшая чемпионка UFC в женском минимальном весе Джессика Андраде заявила, что её грудь стала одной из главных причин поражения от Эрин Блэнчфилд.
«Я не хочу оправдывать этим своё поражение, но из-за груди я постоянно теряла концентрацию. Эрин завела плечо под мой топ, и грудь выскользнула из формы полностью. И в итоге вместо того, чтобы контратаковать, я зависала. Каждый раз, когда я поправляла грудь, она проводила тейкдауны. Приходится быть готовой ко всему», — приводит слова Андраде MMAJunkie.
Поединок Джессики Андраде и Эрин Блэнчфилд возглавил турнир UFC Fight Night 219 в минувшие выходные. Бой завершился победой Блэнчфилд удушающим приёмом во втором раунде.
Всего у Андраде 24 победы в профессиональных смешанных единоборствах при десяти поражениях.
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