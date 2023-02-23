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Джейк Пол раскрыл подробности переговоров PFL с Фрэнсисом Нганну

Джейк Пол раскрыл подробности переговоров PFL с Фрэнсисом Нганну
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Американский видеоблогер Джейк Пол, известный по боксёрским выступлениям, высказался по поводу переговоров PFL с Фрэнсисом Нганну.

«Надеюсь, Нганну подпишет контракт с PFL, я думаю, это будет лучше для него. Честно говоря. Я не думаю, что для него есть лучшее место, чем PFL. Работая с этими ребятами, работая с моей командой, мы можем сделать массу вещей.

Итак, мы вели переговоры, и он знает, что мы можем предложить. И мы будем уважать и ценить его, несмотря ни на что. Но мы здесь и готовы работать», — приводит слова Пола BJPenn.

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