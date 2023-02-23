Чимаев опубликовал пост, посвящённый чеченцам и ингушам

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев опубликовал в социальных сетях новый пост, посвященный годовщине депортации чеченского и ингушского народов.

«23 февраля 1944 года. Страшная и горькая дата. В этот день сотни тысяч чеченцев и ингушей были оторваны от своей родной земли и депортированы. Целые семьи грузили в эшелоны. Десятки тысяч умерли в дороге от холода и голода. Без суда и следствия людей приговорили к смерти. Об этом надо говорить. Об этом надо помнить. Пусть Всевышний дарует нам терпение пережить эту потерю и возможность принять всё предначертанное Им. «Не бойтесь, люди! Нас не увезут туда, где нет Аллаха!», — написал Чимаев.

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