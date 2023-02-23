«Скучаю по боям Тони. Этот мужик — воин!» Мокаев высказался о Фергюсоне
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Британский проспект наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Мухаммед Мокаев (9-0) дал комментарий по поводу американца Тони Фергюсона.
«Скучаю по боям Тони. Этот мужик — воин! Просмотрел все видео боёв с ним. Сумасшедшее давление с любого угла», — написал Мокаев в социальных сетях.
Мухаммеду Мокаеву 22 года. Боец дебютировал в сильнейшей организации мира в марте 2022 года и с тех пор провёл три поединка, победив во всех. Отметим, что самым молодым чемпионом UFC в истории является звёздный американец Джон Джонс, завоевавший титул в возрасте 23 лет и 234 дней.
В своём последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 279, Фергюсон уступил удушающим приёмом Нейту Диазу.
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