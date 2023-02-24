Евгений Тищенко: у Штыркова больше шансов, чем у Исмаилова!
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Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко дал прогноз на главный бой марта по боксу – между российскими бойцами смешанных единоборств Иваном Штырковым и Магомедом Исмаиловым. Поединок состоится 7 марта в Екатеринбурге.
«Штырков против Исмаилова — это интересно, потому что это будет конкурентное противостояние. Шансы примерно равны.
Больше на ходу Иван Штырков: он моложе, постоянно выступает. Думаю, что на родной земле у него шансов победить больше. Но отмечу, что по ММА эти бойцы более интересны. Они молодцы, что могут так раскручивать свои бои!» — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
Магомед Исмаилов прочитал стихотворение собственного сочинения:
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