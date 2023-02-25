Джонс: Нганну поступил умно, уйдя из UFC до моего возвращения
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Двукратный чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), звёздный американский боец смешанного стиля Джон Джонс высказался в социальных сетях об уходе бывшего лидера тяжёлого дивизиона, камерунца Фрэнсиса Нганну.
«Я нашёл интервью Фрэнсиса, где он сказал, что навсегда останется неоспоримым чемпионом, потому что его так и не побили. Как только я увидел это, моё отношение изменилось. Он принял верное решение, уйдя до того, как я вернулся. Умный поступок!» – написал Джонс.
Напомним, 5 марта на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (США) Джонс сразится за вакантный титул чемпиона в тяжёлом весе с французом Сирилем Ганом. Поединок станет для американца первым с февраля 2020 года.
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