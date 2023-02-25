Брат Забита Магомедшарипова одержал третью победу в Bellator, сохранив идеальный рекорд

Завершился поединок турнира по смешанным единоборствам Bellator 291, проходящего в Дублине (Ирландия). Российский боец полулёгкого веса (до 65 кг) Хасан Магомедшарипов встретился с бразильцем Рафаэлем Хадсоном.

Поединок завершился победой Магомедшарипова техническим нокаутом в первом раунде после серии добивающих ударов в партере.

Победа стала для 22-летнего россиянина третьей в американском промоушене. Всего же на счету Хасана Магомедшарипова восемь побед и ни одного поражения.

Напомним, в главном бою турнира Bellator 291 чемпион организации в полусреднем весе (до 77 кг), украинец Ярослав Амосов проведёт дебютную защиту титула против американца Логана Сторли.

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