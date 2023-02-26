Амосов: я лучший в мире. Если чемпион UFC хочет боя, пусть приходит в Bellator

Чемпион Bellator в полусреднем весе (до 77 кг) украинский боец смешанного стиля Ярослав Амосов (27-0) заявил, что считает себя лучшим бойцом дивизиона в мире.

«Лучший ли я? Конечно. Я здесь. И если чемпион UFC хочет сразиться, пусть приходит в Bellator. Скотт Кокер даст контракт, и мы устроим бой.

Первый бой со Сторли получился особенным. Мне пришлось сбросить немало веса. На этот же раз у меня был хороший лагерь и хорошее восстановление. Каждый день я упорно тренировался и становился лучше. У меня лучшая команда», – сказал боец после выступления.

Напомним, на турнире Bellator 291 Амосов уверенно победил в реванше американца Логана Сторли, сохранив идеальный рекорд.

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