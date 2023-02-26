Усик отреагировал на победу чемпиона Bellator Амосова

Чемпион мира в супертяжёлом весе по боксу звёздный украинец Александр Усик прокомментировал в социальных сетях победу обладателя титула Bellator и соотечественника Ярослава Амосова.

Напомним, сегодня, 26 февраля, на турнире Bellator 291 в Дублине (Ирландия) Амосов уверенно победил в реванше американца Логана Сторли, сохранив идеальный рекорд и защитив пояс в полусреднем дивизионе (до 77 кг).

«Мои поздравления, Байрактар (название турецкого беспилотника. – Прим. «Чемпионата»)», – написал Усик.

Ярославу Амосову 29 лет. Боец дебютировал в смешанных единоборствах в 2012 году, в 2018-м провёл первый поединок в Bellator. Всего на счету украинского бойца в MMA 27 побед и ни одного поражения.

Ранее Амосов заявил, что считает себя лучшим бойцом в мире.