Усик отреагировал на победу чемпиона Bellator Амосова
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Чемпион мира в супертяжёлом весе по боксу звёздный украинец Александр Усик прокомментировал в социальных сетях победу обладателя титула Bellator и соотечественника Ярослава Амосова.
Напомним, сегодня, 26 февраля, на турнире Bellator 291 в Дублине (Ирландия) Амосов уверенно победил в реванше американца Логана Сторли, сохранив идеальный рекорд и защитив пояс в полусреднем дивизионе (до 77 кг).
«Мои поздравления, Байрактар (название турецкого беспилотника. – Прим. «Чемпионата»)», – написал Усик.
Ярославу Амосову 29 лет. Боец дебютировал в смешанных единоборствах в 2012 году, в 2018-м провёл первый поединок в Bellator. Всего на счету украинского бойца в MMA 27 побед и ни одного поражения.
Ранее Амосов заявил, что считает себя лучшим бойцом в мире.
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