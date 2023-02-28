Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Экс-чемпион UFC рассказал, как бойцов обманом нокаутируют в подставных поединках

Экс-чемпион UFC рассказал, как бойцов обманом нокаутируют в подставных поединках
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американский ветеран Куинтон «Рэмпейдж» Джексон рассказал о подставных боях в смешанных единоборствах.

В частности, Джексон заявил, что некоторые бойцы, соглашающиеся проиграть, могут действительно упасть в нокаут из-за того, что соперник не предупредил их о том, что будет добиваться досрочной победы.

«Я знаю, что в MMA были подставные бои. Знаю. Вы говорите мне, что хотите подраться, а затем добавляете: «Эй, Рэмпейдж, я дам тебе 10 миллионов, если ты ляжешь. Но я должен смотреться правдиво. Я должен и вправду ударить тебя».

Я отвечаю, что меня постоянно бьют. В конце концов, вы знаете, что меня ударите. Я знаю, меня ударят. Но я не знаю, что меня вырубят к чёрту. Я считаю, что просто упаду. Боксёры постоянно так поступают», – сказал Джексон в подкасте Криса ван Влиета.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023