Ковалёв — о Баду Джеке: надеюсь, в ближайшем будущем встретимся за титул

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) российский ветеран Сергей Ковалёв (35-4-1, 29 KO) разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о желании однажды провести поединок с обладателем титула WBC в первом тяжёлом дивизионе Баду Джеком.
«Ещё в далёком 2015 году я визуализировал бой с Баду Джеком, и я очень рад, что он приближается. Надеюсь, в ближайшем будущем мы встретимся за титул», — написал Ковалёв.
Фото: Из личного архива Сергея Ковалёва
Напомним, 26 февраля Джек победил техническим нокаутом в 12-м раунде Илунгу Макабу, после чего и стал обладателем титула WBC в первом тяжёлом дивизионе.
Ковалёв последний бой проводил в ночь на 15 мая мск, когда на Forum Stadium в Инглвуде встречался с представителем Болгарии Тервелом Пулевым. По итогам поединка победу единогласным решением судей добыл Ковалёв.
7 проступков Сергея Ковалёва: унижал фанатов и бил женщину:
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