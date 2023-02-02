Охотник на русских пришёл за Ковалёвым. Крашера ждут нокаут и пенсия?

Сергей Ковалёв — один из самых прославленных боксёров в современной истории России. В середине 2010-х годов Крашер был настоящей грозой полутяжелого веса: наш соотечественник удерживал сразу три чемпионских пояса, побеждая таких соперников, как Бернард Хопкинс, Жан Паскаль и Айзек Чилемба. Увы, всё хорошее когда-нибудь заканчивается — после двух спорных поражений от Андре Уорда уроженец Челябинска утратил статус главной звезды дивизиона, хотя продолжал регулярно добывать победы.

Казалось, бой с Саулем Альваресом поставил финальную точку в карьере Ковалёва, ведь мексиканец отправил россиянина в жестокий нокаут. Потом случились допинговая дисквалификация и коронавирусный перерыв, а Сергей продолжал стареть. Но в 2022 году, после почти трёхлетнего перерыва, Крашер вернулся в ринг — да ещё и в новом дивизионе. Первым соперником челябинца в первом тяжёлом весе стал опытный Тервел Пулев, не имевший поражений. Тем не менее Ковалёв уверенно перебил болгарина, добыв победу.

Не покидало ощущение, это была лишь прощальная гастроль. Вдобавок Сергей выступал под крылом сомнительного промоушена Triller Fight Club и долго не мог выбить полагающийся за победу гонорар. Думалось, что ветеран погрязнет в судебных тяжбах, но оказалось, что у Крашера осталось желание побеждать на самом высоком уровне. Внезапно Ковалёв стал участником претендентского турнира WBC в первом тяжёлом весе! В полуфинале мини-турнира россиянин подерётся с уроженцем ЮАР Табисо Мчуну, точная дата боя станет известна чуть позже.

Менеджер Ковалёва, известный промоутер Эгис Климас, подтвердил, что Сергей искренне нацелен на пояс: «Это огромная возможность для Ковалёва. У него появился шанс стать чемпионом мира в первом тяжёлом весе и завоевать титул WBC, которого у него никогда не было. У Сергея получилась отличная карьера в полутяжёлом весе, и мы вернём его, чтобы стать чемпионами в следующем дивизионе», – приводит слова Климаса издание The Ring.

Сергей Ковалёв Фото: Steve Marcus/Getty Images

Но сначала Ковалёву нужно одолеть Мчуну. 34-летний африканец невероятно опасен в ринге, где имеет громадный опыт. Да, Табисо так и не дотянулся до чемпионского титула, проиграв Илунге Макабу и Александру Усику. Зато Мчуну — настоящий охотник за российскими боксёрами, ведь он по очереди победил топовых Дениса Лебедева и Евгения Тищенко. Главное, чтобы Ковалёв не стал новым «скальпом» из России в коллекции Табисо. Верим, что Сергей ещё может устроить сенсацию, и даже не одну. Крашер готов рискнуть.