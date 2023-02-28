Деонтей Уайлдер назвал трёх потенциальных соперников. Среди них Фрэнсис Нганну

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американский ветеран Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 KO) выразил желание провести четвёртый поединок с британцем Тайсоном Фьюри, а также сразиться с ещё одним британцем, Энтони Джошуа, и с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну. Об этом информирует BoxingScene.

Уайлдер также признался, что желал бы провести бой в Саудовской Аравии, назвав эту страну «новым очагом бокса».

Напомним, в последнем бою Уайлдер встречался с представителем Финляндии Робертом Хелениусом. Деонтей одержал победу нокаутом за три секунды до конца первого раунда. Всего в активе американца 46 поединков, в которых он потерпел два поражения — оба от Фьюри. Один бой с его участием завершился вничью, 43 раза Деонтей одерживал победу (42 – нокаутом).

На родине Деонтея Уайлдера открыли памятник в его честь: