Полный кард вечера бокса RCC с главным боем Штырков — Исмаилов

7 марта состоится вечер профессионального бокса RCC Boxing Promotions, в главном событии которого очный поединок проведут звёздные российские бойцы Иван Штырков и Магомед Исмаилов. В соглавном бою турнира встретятся два бывших претендента на титул чемпиона мира — Заур Абдуллаев (16-1) из России и представитель Панамы Рикардо Нуньес (23-4).
Предлагаем ознакомиться с полным кардом турнира.
Первая пара, 8 x 3 мин, до 59,0 кг:
Эльнур Самедов, г. Ноябрьск, Россия (15-1, 5 KOs) vs Мирзамухаммад Хикматуллаев, г. Екатеринбург, Россия (8-4, 5 KOs).
Вторая пара, 8 x 3 мин, до 79,4 кг:
Шарабутдин Атаев, г. Махачкала, Россия (3-0, 3 KOs) vs Игорь Вильчицкий, г. Макеевка (6-6, 1 KO).
Третья пара, 8 x 3 мин, до 72,6 кг:
Вадим Туков, г. Ростов-на-Дону, Россия (9-0, 4 KOs) vs Виктор Мурашкин, г. Борисов, Республика Беларусь (4-5, 3 KOs).
Четвёртая пара, 10 x 3 мин, до 76,2 кг:
Павел Силягин, г. Новосибирск, Россия (12-0, 5 KOs) vs Леонард Каррильо, г. Барранкилья, Колумбия (16-4, 5 KOs).
Пятая пара, 10 x 3 мин, до 63,5 кг:
Харитон Агрба, г. Волгодонск, Россия (10-0, 6 KOs) vs Принц Дломо, г. Йоханнесбург, ЮАР (16-11-1, 6 KOs).
Шестая пара, 8 x 3 мин, свыше 90,7 кг:
Евгений Романов, г. Волгоград (Россия) (17-0, 12 KOs) vs Крис Томпсон, г. Гаутенг, ЮАР (12-3-1, 7 KOs).
Седьмая пара, 8 x 3 мин, до 79,4 кг:
Василий Войцеховский, г. Москва, Россия (10-0, 6 KOs) vs Дилмурод Сатыбалдиев, г. Бишкек, Киргизия (13-3, 4 KOs).
Восьмая пара, 8 x 3 мин, до 72,6 кг:
Глеб Бакши, г. Новосибирск, Россия (2-0, 2 KOs) vs Альфонсо Бланко, г. Каракас, Венесуэла (17-1, 9 KOs).
Девятая пара, 10 x 3 мин, до 59,0 кг:
Марк Урванов, г. Екатеринбург, Россия (22-3-1, 10 KOs) vs Руслан Камилов, г. Нижневартовск, Россия (12-1-1, 6 KOs).
Десятая пара, 10 x 3 мин, свыше 90,7 кг:
Георгий Юновидов, г. Ростов-на-Дону, Россия (7-0, 4 KOs) vs Арслан Яллыев, г. Москва, Россия (13-0, 8 KOs).
Одиннадцатая пара, 10 x 3 мин, до 61,2 кг:
Заур Абдуллаев, г. Екатеринбург, Россия (16-1, 10 KOs) vs Рикардо Нуньес, г. Ла Чоррера, Панама (23-4, 21 KOs).
Двенадцатая пара, 6 x 3 мин, свыше 90,7 кг:
Иван Штырков, г. Екатеринбург, Россия (дебют) vs Магомед Исмаилов, г. Махачкала, Россия (дебют).
Иван Штырков показал, как будет побеждать Магомеда Исмаилова:
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