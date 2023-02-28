Джейк Пол назвал внушительный гонорар, который получил за поражение в бою с Томми Фьюри

Известный американский блогер и боксёр Джейк Пол рассказал о сумме, которую заработал за поединок с британцем Томми Фьюри. Соответствующий пост он разместил у себя в социальных сетях.

«Когда проиграл, но заработал $ 30 млн», — написал Пол.

Напомним, бой Пола и Фьюри состоялся в ночь с 26 на 27 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Поединок продлился все восемь раундов и завершился победой Фьюри раздельным решением судей. Это первое поражение Джейка. Ранее он одержал шесть побед, четыре из которых были добыты нокаутом. Томми до поединка с Джейком провёл восемь боёв и ни разу не проиграл.

В начале января 2023 года стало известно, что Джейк прописал контракт с лигой PFL. Пол дебютирует в новом дивизионе Super Fight и проведёт несколько поединков по смешанным единоборствам.

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