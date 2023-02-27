Джейк Пол был обречён в бою с Фьюри. Рэпер Дрейк уничтожает самые яркие карьеры

26 февраля в Саудовской Аравии прошёл боксёрский вечер, в главном событии дрались Джейк Пол и Томми Фьюри. Перед боем болельщики разделились на два больших лагеря. Одни пророчили победу дерзкому американскому блогеру и рассчитывали на яркое продолжение его карьеры. Другие были уверены в брате Тайсона Фьюри, который выступает на профессиональном уровне. Они считали, что родственник Цыганского короля своей ударной мощью легко снесёт соперника. Но был и один «особенный» болельщик, выбор которого и «предопределил» всё!

В день боя появилась новость, что свою ставку сделал рэпер Дрейк. Он славится неудачными пари и проигрывает огромные денежные суммы. Артист успел стать настоящей «чёрной меткой» для многих спортсменов. Он ставил $ 1,5 млн на победу Исраэля Адесаньи над Алексом Перейрой, $ 550 тыс. на Джастина Гэтжи в бою с Чарльзом Оливейрой. И все эти деньги улетают, поскольку случаются невероятные апсеты. На одном номерном турнире UFC 278 рэпер чуть не разорился.

Вот и перед таким боем Дрейк не смог устоять. Он поставил $ 400 тыс. на победу Пола нокаутом. И в случае такого исхода рэпер мог «срубить» около $ 1,5 млн. Уже в тот момент показалось, что теперь у американского блогера нет никаких шансов. И по ходу поединка Джейк был далёк от возможной победы. Нокаутом даже не пахло, слишком уж лёгкой выглядела прогулка для Томми. Лишь в заключительном раунде Фьюри оказался в нокдауне, но там у него просто заплелись ноги, долго восстанавливаться после удара не пришлось.

Видимо, проклятие Дрейка действительно существует. Особенно после того, что сказал Пол сразу после боя: «Уважение к Томми, он победил. Это был отличный бой. Думаю, мы заслуживаем матча-реванша. Я чувствовал себя неважно и дважды болел за время лагеря, травмировал руку. Но это не оправдания – я проиграл».

Спортсмены перед своими событиями уже ждут пари от Дрейка с ужасом. Сложно найти менее удачливого любителя ставок, подавляющее большинство его «любимчиков» в итоге проигрывают. Совсем скоро в UFC пройдёт грандиозный турнир с участием большого количества россиян – Петра Яна, Александра Волкова. Надеемся, в этот день рэпер решит сохранить свои деньги.