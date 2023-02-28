Обвиняемый в растлении малолетнего сына Кейна Веласкеса предстанет перед судом

Гарри Гуларте, обвиняемый в домогательствах к пятилетнему сыну экс-чемпиона UFC в тяжёлом весе Кейна Веласкеса, предстанет перед судом в ближайшее время, сообщает MMAJunkie.

По информации источника, в понедельник на предварительном слушании мальчик впервые публично обвинил Гуларте и теперь тому предстоит суд.

44-летний Гуларте в феврале прошлого года был обвинён по уголовному делу о развратных действиях с несовершеннолетними до 14 лет. Тогда Кейну Веласкесу-младшему было четыре года. Летом Гуларте отрицал свою вину.

Напомним, в конце прошлого года сам Кейн Веласкес был отпущен из тюрьмы под залог в размере $ 1 млн. Бывший боец был арестован в марте 2022 года в связи с покушением на убийство Гуларте.