Сергей Павлович вылетел в Лас-Вегас на UFC 285

Российский боец Сергей Павлович вылетел в Лас-Вегас (США) на UFC 285, сообщил спортсмен в личных социальных сетях.

Павлович будет запасным на поединке американского бойца UFC, бывшего чемпиона лиги в полутяжёлом весе Джона Джонса с французским спортсменом Сирилем Ганом.

Он выйдет на замену, если Джон Джонс или Сириль Ган по каким-либо причинам не смогут принять участие в поединке. Павлович наравне со всеми участниками турнира пройдёт официальную церемонию взвешивания.

Напомним, в ночь с 4 на 5 марта мск в Лас-Вегасе (Невада, США) пройдёт номерной турнир UFC 285. Спортивное шоу примет «Ти-Мобайл Арена». Джон Джонс и Сириль Ган поспорят за чемпионский пояс в тяжёлом весе.

После того как Джонс объявил о переходе в тяжёлый вес, он так и не провёл ни одного боя. Простой Джона продолжается с февраля 2020 года. Тогда он победил Доминика Рейеса решением судей в главном поединке UFC 247.

Ган в последнем бою, который состоялся в сентябре прошлого года, одолел Тая Туивасу. Поединок завершился победой Сириля в третьем раунде нокаутом.

Сергей Павлович вылетел в Лас-Вегас Фото: Личные социальные сети спортсмена