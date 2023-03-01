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Хабиб — Уланбекову: ты же знаешь, всему своё время

Хабиб — Уланбекову: ты же знаешь, всему своё время
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Бывший российский боец смешанных единоборств, экс-чемпион американского промоушена UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, высказавшись в адрес своего приятеля Тагира Уланбекова.

«Младший, ты же знаешь, всему своё время», — написал Нурмагомедов.

Фото: Из личного архива Тагира Уланбекова

В последнем поединке, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 214, Уланбеков встречался с представителем США Натаном Манессом. Бой завершился победой россиянина в первом раунде. Для Тагира эта победа стала 15-й в смешанных единоборствах при двух поражениях. В рамках UFC Уланбеков добыл третью победу в четырёх боях. До этого он единогласным решением судей уступил американцу Тиму Эллиотту.

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