Хабиб — Уланбекову: ты же знаешь, всему своё время

Бывший российский боец смешанных единоборств, экс-чемпион американского промоушена UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, высказавшись в адрес своего приятеля Тагира Уланбекова.
«Младший, ты же знаешь, всему своё время», — написал Нурмагомедов.
Фото: Из личного архива Тагира Уланбекова
В последнем поединке, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 214, Уланбеков встречался с представителем США Натаном Манессом. Бой завершился победой россиянина в первом раунде. Для Тагира эта победа стала 15-й в смешанных единоборствах при двух поражениях. В рамках UFC Уланбеков добыл третью победу в четырёх боях. До этого он единогласным решением судей уступил американцу Тиму Эллиотту.
«Бросать не давайте!» Хабиб разрывает в регбол:
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