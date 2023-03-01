При Хабибе такого не было! Из UFC уволен близкий друг Нурмагомедова Зубайра Тухугов

Нельзя сказать, что это сенсация. По-хорошему, с Тухуговым лучшая лига планеты имела все основания расстаться значительно раньше. Но перед глазами Даны Уайта всегда был Хабиб, который обладал невероятным влиянием на босса UFC. Да и парней из своей команды он держал в ежовых рукавицах, не позволяя им расслабляться. И спорить с ним было бесполезно, настолько мощным авторитетом обладал Орёл.

Хабиб буквально источал не только уверенность в себе, но и какую-то невероятную силу, которая не позволяла людям усомниться в его исключительности. Эта аура поддерживалась в том числе и успехами бойцов команды. Умар и Усман Нурмагомедовы не просто так считаются одними из сильнейших бойцов в мире, Ислам Махачев в одном шаге от того, чтобы закрепить подобный статус юридически.

Зубайра выпадал из этого ряда по многим факторам. До 25-26 лет ему удавалось успешно держать бойцовский уровень, что неудивительно, когда твой тренер — Абдулманап Нурмагомедов. Но перевалив за четверть века Тухугов столкнулся с проблемой сгонки веса. Откровенно говоря, и в начальной его весовой категории он тотально не доминировал, ну а когда столкнулся с этими трудностями, начались реальные проблемы.

Тухугов провалил несколько взвешиваний, плюс к этому получил дисквалификацию за нападение на Конора Макгрегора в той памятной потасовке после боя с Хабибом. И тогда Орёл в первый раз показал, что имеет достаточно влияния на организацию, чтобы выбивать из неё нужные его команде решения. Он заявил, что, пока Атлетическая комиссия штата Невада не отменит решение, в клетку он не выйдет. Дело замяли, всё вернулось на круги своя.

Но проблемы продолжали преследовать Зубайру. Он проваливал одну весогонку за другой. Победы над середняками не были достаточно убедительными, чтобы рассчитывать на значительное продвижение в рейтинге. Плюс очевидно более перспективный Махачев был ближе к титулу, и, учитывая плотность и максимальную медийность конкурентов из топ-10, никаких особенных перспектив у Тухугова не было.

Зато был новый контракт! Откуда и почему, судить не нам. Хотя тут и фантазировать особенно не надо. Хабиб сделал всё, чтобы ещё на несколько лет обеспечить своего друга работой. Вот только друг его в очередной раз подвёл, споткнувшись о камень преткновения — весогонку. Перед знаковым для России турнире в Абу-Даби 22 октября 2022 года, когда Ислам Махачев вернул на родину титул чемпиона UFC в лёгком весе, Тухугов «слетел» с боя. Причину, наверное, можно не указывать.

Зубайра Тухугов Фото: Josh Hedges/Getty Images

Казалось бы, что ещё нужно отчебучить, чтобы менеджмент лучшей лиги планеты отправил тебя на мороз? Сегодня мы понимаем, что. А тогда Хабиб был на вершине. Он завоевал чемпионский титул в самом ярком на тот момент дивизионе, стал лучшим бойцом вне зависимости от весовых категорий. Вовремя ушёл и привёл на вершину преемника — близкого друга. Мавр сделал своё дело, мавр может уходить.

Последнее, что мог сделать Хабиб для Тухугова — это убедить UFC оставить его (там вообще новый контракт нарисовался) в лиге. Условием был переход на одну весовую категорию выше. Соломоново решение, которое не снилось 99% бойцов, состоящих на контракте с UFC. Казалось бы, что тут-то может пойти не так? Ответ простой: всё.

Отсутствие Хабиба на решающей стадии подготовки к боям сказалось и на Махачеве, и на Тухугове. Первый сам признал, что без Хабиба в углу в ключевые моменты поединка было тяжко. Тяжко было и на весогонке. Нурмагомедов в последние дни усердно требовал выкладываться, но Зубайра не сдюжил и в этот раз, перевесив более килограмма. Это был абсолютный провал.

Соперник россиянина принял бой на коротком уведомлении. Парню очень нужны были деньги. И он уложился в лимит категории, ещё до боя получил гарантию на 30% от гонорара Тухугова, а затем и победу добыл решением судей. Бой был равный. Но судьи знали всю подоплёку и не стали церемониться с другом Хабиба. Нет Хабиба, нет поддержки.

Странная история Тухугова в UFC подошла к концу. И складывается такое ощущение, что парням из Eаgle Team с каждым боем будет сложнее, поскольку эффект их исключительности будет таять. Преференций будет всё меньше, а тех, кто будет желать провала, больше. И чем дольше Хабиб будет на расстоянии от событий, тем слабее будет эффект его возвращения.