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«Это не бой, а находка!» Хрюнов поделился ожиданиями от поединка Исмаилова и Штыркова

«Это не бой, а находка!» Хрюнов поделился ожиданиями от поединка Исмаилова и Штыркова
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Известный российский промоутер Владимир Хрюнов дал комментарий по поводу предстоящего поединка звёздных бойцов Ивана Штыркова и Магомеда Исмаилова. Их бой состоится 7 марта в ходе вечера профессионального бокса RCC Boxing Promotions.

«Знаете, я буду болеть за Магомеда Исмаилова. Чтобы он победил Ивана Штыркова — со спортивной точки зрения. Это не бой, а находка! Он интересен всем. Бой обязательно пройдёт всю дистанцию. И судьям нужно будет обязательно следить за тем, что они будут говорить во время боя, потому что они близкие друзья. У меня был такой случай, когда дрались близкие друзья. Один другого ударил и говорит: «Извини меня, Ваня». Они оба – большие спортсмены и покажут отличный поединок», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Полное интервью с Владимиром Хрюновым читайте на «Чемпионате»:

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Иван Штырков показал спарринг перед боем с Исмаиловым:

Мегабокс в Екатеринбурге. Шикарный кард и заруба Маги Исмаилова и Ивана Штыркова. LIVE! Мегабокс в Екатеринбурге. Шикарный кард и заруба Маги Исмаилова и Ивана Штыркова. LIVE!
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