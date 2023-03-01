«Это не бой, а находка!» Хрюнов поделился ожиданиями от поединка Исмаилова и Штыркова

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов дал комментарий по поводу предстоящего поединка звёздных бойцов Ивана Штыркова и Магомеда Исмаилова. Их бой состоится 7 марта в ходе вечера профессионального бокса RCC Boxing Promotions.
«Знаете, я буду болеть за Магомеда Исмаилова. Чтобы он победил Ивана Штыркова — со спортивной точки зрения. Это не бой, а находка! Он интересен всем. Бой обязательно пройдёт всю дистанцию. И судьям нужно будет обязательно следить за тем, что они будут говорить во время боя, потому что они близкие друзья. У меня был такой случай, когда дрались близкие друзья. Один другого ударил и говорит: «Извини меня, Ваня». Они оба – большие спортсмены и покажут отличный поединок», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Полное интервью с Владимиром Хрюновым читайте на «Чемпионате»:
Иван Штырков показал спарринг перед боем с Исмаиловым:
- 1 марта 2023
-
18:00
-
17:51
-
17:40
-
17:39
-
17:20
-
17:00
-
16:51
-
16:31
-
16:04
-
15:50
-
15:39
-
15:01
-
14:42
-
14:19
-
14:14
-
13:34
-
13:12
-
12:37
-
12:22
-
11:52
-
11:03
-
10:46
-
10:27
-
09:44
-
09:34
-
09:18
-
07:04
-
03:57
-
03:21
-
02:56
-
00:58
- 28 февраля 2023
-
23:54
-
23:42
-
22:57
-
22:25