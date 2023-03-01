«Ждите бомбу!» Хрюнов готовит фантастический реванш для Емельяненко?

В мире бокса и смешанных единоборств на этой неделе происходит множество огненных событий. Мы не могли пройти мимо них и обсудили всё самое интересное с топовым российским промоутером Владимиром Хрюновым. Он рассказал о грядущей новости-бомбе про бой Александра Емельяненко, поделился мнением о возвращении легендарного Джона Джонса и дал прогноз на поединок Ивана Штыркова и Магомеда Исмаилова.

– Ночью пришла неприятная новость – из UFC уволили Зубайру Тухугова. Как вы считаете, как сложится дальнейшая карьера россиянина?

– Это зависит от его собственных амбиций. Я ему желаю удачи, потому что считаю, что боец он яркий. Его бои привлекают внимание, я его персональный фанат. А ситуация с весом, наверное, связана с неорганизованностью, всеми его перелётами и отсутствием в команде того, кто за этим бы следил.

– Ему стоит оставаться за океаном или возвращаться в Россию?

– Очень трудно сказать. Это его личное решение и его предпочтения.

– В эти выходные пройдёт первый поединок Джона Джонса после трёхлетнего простоя в UFC. Какие у вас ожидания от этого события?

– Бои Джонса – это всегда полные трибуны, всегда очень высокий телевизионный рейтинг, высокое мастерство и умение всколыхнуть публику ещё до боя. Это и есть настоящий Джонс. Джонс – он в Америке не один, я думаю, что он не подведёт фамилию, опять будет интересно.

– У Сириля Гана есть шансы что-то противопоставить легендарному американцу и завоевать пояс UFC?

– Шансы – 50 на 50. Учитывая такой длительный простой Джона Джонса.

– В выходные также запланирована очередная защита титула Валентины Шевченко против Алексы Грассо. Как вы считаете, как будет складываться бой?

– Здесь не нужно расслабляться. Валентина – очень красивая девушка. И я бы её предостерёг, вспоминая Ронду Роузи. Была красивая и безоблачная жизнь, а потом она нарвалась на полный разгром. Соперница может просто подготовиться и взять выносливостью. Это ожидаемая мера против Валентины. Призываю быть осторожной!

Валентина Шевченко Фото: Suhaimi Abdullah/Getty Images

– Майрбек Хасиев заявил, что ACA намерена поглотить все топовые российские лиги. Как вы относитесь к этой идее?

– У ACA есть своё своеобразие, которое существенно отличается от того, что делает UFC. В этом промоушене думают о социальных последствиях своей деятельности. И что им удалось сделать, это создать из ребят, которые принимают участие в турнирах, большое количество мотиваторов заниматься спортом. Им все стараются подражать. Я сам был на одном из турниров в Краснодаре. Тогда Адыгея не просто одним аулом приехала, а всей Адыгеей. Конница… Это самое блестящее, что есть в ACA. Поэтому желаю им удачи. Если получится объединить всё лучшее, что есть, это будет очень хорошо.

– Такая монополия не скажется отрицательно на желании лиги расти и развиваться дальше?

– Нет, всегда будут точки роста. Это всегда будет интересно.

– Со временем в UFC или Bellator могут заинтересоваться идеей провести с ACA совместный Гран-при?

– Это два разных продукта. UFC и Bellator направлены на совершенно другую аудиторию. У ACA есть очень чётко отслеживаемая социальная направленность. Отцы-основатели этого проекта – молодцы. И те, кто его поддерживают, чётко понимают, для чего живут и что делают.

– Джефф Монсон намерен взять реванш у Александра Емельяненко. Что вы думаете по поводу организации этого боя?

– Вы знаете, ждите новостей после 10 марта. Будет бомба!

– 7 марта в Екатеринбурге пройдёт боксёрский поединок, в котором Магомед Исмаилов будет драться со Штырковым. Как считаете, чем завершится этот бой?

– Знаете, я буду болеть за Магомеда Исмаилова. Чтобы он победил Ивана Штыркова, это со спортивной точки зрения. Это не бой, а находка! Он интересен всем. Бой обязательно пройдёт всю дистанцию. И судьям нужно будет обязательно следить за тем, что они будут говорить во время боя. Потому что они близкие друзья. У меня был такой случай, когда дрались близкие друзья. Один другого ударил и говорит: «Извини меня, Ваня». Они оба – большие спортсмены, они покажут отличный поединок.