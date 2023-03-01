«Призываю быть осторожной!» Хрюнов высказал опасения относительно боя Шевченко — Грассо

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов поделился мнением о предстоящем титульном поединке между действующей чемпионкой UFC в наилегчайшем весе Валентиной Шевченко и мексиканкой Алексой Грассо.
«Здесь не нужно расслабляться. Валентина — очень красивая девушка. И я бы её предостерёг, вспоминая Ронду Роузи. Была красивая и безоблачная жизнь, а потом она нарвалась на полный разгром. Соперница может просто подготовиться и взять выносливостью. Это ожидаемая мера против Валентины. Призываю быть осторожной!», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Поединок Шевченко с Грассо станет соглавным событием турнира UFC 285, который должен пройти в ночь с 4 на 5 марта.
Полностью интервью с Владимиром Хрюновым читайте на «Чемпионате»:
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