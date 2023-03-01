Даррен Тилл высказался о своём уходе из UFC

Британский боец смешанных единоборств, бывший претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе Даррен Тилл рассказал, что сам попросил руководство американского промоушена расторгнуть с ним контракт.

«Что случилось? Я, Дана Уайт и Хантер по-прежнему в хороших отношениях. Я попросил UFC освободить меня от контракта, чтобы разобраться с некоторыми другими делами в ближайшем будущем. Они согласились на это, и я это ценю. При этом не ухожу насовсем. У меня большие планы, так что я ещё вернусь», — написал Тилл на своей странице в социальных сетях.

В своём последнем поединке в декабре прошлого года Даррен Тилл проиграл Дрикусу Дю Плесси в третьем раунде. Это было пятое поражение британца в последних шести поединках.

Всего у Тилла 18 побед и пять поражений в профессиональных смешанных единоборствах.