Джон Джонс высказался о Махачеве и Волкановски

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс сравнил российского чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева и австралийского бойца смешанных единоборств, действующего чемпиона UFC в полулёгкой весовой категории Алекса Волкановски.
«Я фанат обоих, они прекрасно выглядят, но я бы сказал, что на данный момент Волкановски более совершенный боец. Его ударная техника, прочность, выносливость, скорость… В их бою он был меньше, но при этом очень конкурентен.
Думаю, что ударная мощь Волкановски в сравнении с Махачевым даёт ему небольшое преимущество над Исламом, если мы их сравниваем», — приводит слова Джонса «Матч ТВ».
Напомним, в ночь с 4 на 5 марта состоится номерной турнир UFC 285, который пройдёт на «Ти-Мобайл Арене» в городе Лас-Вегас (Невада, США). В главном бою вечера Джон Джонс и Сириль Ган будут биться за чемпионский пояс в тяжёлом весе. Американец возвращается после трёхлетнего простоя и дебютирует в новом дивизионе.
Джон Джонс показал видео с тренировки перед боем с Ганом
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