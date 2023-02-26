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Ислам Махачев — Александр Волкановски реванш, когда второй бой, Дана Уайт, судейское решение

«Весь мир обсуждает супербой». Махачев и Волкановски проведут великий реванш!
Александр Фролов
Ислам Махачев — Александр Волкановски: реванш
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Дана Уайт прервал обет молчания.

Даже лучший промоушен мира не может поддерживать одинаково высокий соревновательный уровень на протяжении всего года. Два последних турнира UFC получились настолько унылыми, что вызывали только желание заснуть. Последним реально крутым событием стал бой Ислама Махачева и Александра Волкановски, а потом — тишина. Понимает это и Дана Уайт, сегодня впервые выступивший на публике после скандального UFC 284. Президент промоушена пообещал нам реванш Ислама и Александра!

«Что может быть лучше, чем когда весь мир смотрит и обсуждает супербой? Но теперь Яир Родригес стал временным чемпионом в полулёгком дивизионе, и он будет следующим соперником Волкановски. Посмотрим, с кем подерётся Ислам Махачев. После того как они проведут по одному бою в своих дивизионах, мы организуем реванш», — заявил Уайт на пресс-конференции.

И это замечательная новость! Первый бой Махачева и Волкановски оставил много вопросов: судейский вердикт, обвинение в использовании капельниц и отсутствие Ислама на вершине рейтинга Р4Р стали поводом для горячих споров болельщиков. И пусть мы прекрасно понимаем, что судьи отработали мастерски, а глупости про капельницу выдумали завистники, но лучше всё-таки провести реванш — чтобы закрыть все вопросы. Тем более что это единственный для Ислама способ всё-таки оказаться на вершине рейтинга UFC вне весовых категорий.

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Конечно, сначала Волкановски и Махачеву нужно победить в своих следующих боях. Но, судя по уровню, который сейчас показывает Волкановски, его вряд ли остановит Яир Родригес — действующий чемпион полулёгкого веса намного выше классом. Соперник Махачева пока неизвестен: вполне возможно, им станет Дастин Порье, поскольку остальные топовые претенденты пока заняты. Но Бриллиант, как и любой другой легковес, будет аутсайдером против Махачева. Скорее всего, примерно через год мы увидим реванш Ислама и Александра. Это будет великий бой!

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