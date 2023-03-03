Тилл признался, что травмы вынудили его уйти из UFC
Поделиться
Британский боец смешанных единоборств, бывший претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе Даррен Тилл рассказал, что принял решение временно покинуть американский промоушен из-за травм.
Ранее стало известно, что Тилл исключён из ростера активных бойцов UFC.
«Думаю, не секрет, что последние два года я страдаю из-за травм. У меня порвана передняя крестообразная связка на правом колене, в поединке с Уиттакером повредил коллатеральную связку. За пару месяцев до боя с Брансоном травмировал оба колена. Пытался убедить себя, что всё хорошо. На деле это не так, и я должен уйти на пару лет, чтобы привести в порядок своё тело. Но я точно вернусь», — приводит слова Тилла MMAJunkie.
В последних шести боях Тилл потерпел пять поражений.
Новость по темеДаррен Тилл намекнул на переход в профессиональный бокс
Комментарии
- 3 марта 2023
-
20:26
-
19:45
-
19:31
-
18:39
-
18:27
-
17:34
-
17:15
-
16:40
-
15:20
-
14:08
-
14:04
-
13:19
-
12:30
-
12:17
-
11:11
-
11:00
-
10:20
-
10:06
-
10:00
-
09:31
-
09:18
-
09:10
-
09:06
-
08:53
-
08:47
-
08:35
-
07:11
-
02:47
-
00:12
- 2 марта 2023
-
23:33
-
23:06
-
22:41
-
22:19
-
21:51
-
20:54
Партнерский контент