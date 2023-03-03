Тилл признался, что травмы вынудили его уйти из UFC

Британский боец смешанных единоборств, бывший претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе Даррен Тилл рассказал, что принял решение временно покинуть американский промоушен из-за травм.

Ранее стало известно, что Тилл исключён из ростера активных бойцов UFC.

«Думаю, не секрет, что последние два года я страдаю из-за травм. У меня порвана передняя крестообразная связка на правом колене, в поединке с Уиттакером повредил коллатеральную связку. За пару месяцев до боя с Брансоном травмировал оба колена. Пытался убедить себя, что всё хорошо. На деле это не так, и я должен уйти на пару лет, чтобы привести в порядок своё тело. Но я точно вернусь», — приводит слова Тилла MMAJunkie.

В последних шести боях Тилл потерпел пять поражений.