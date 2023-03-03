Экс-чемпион UFC: если Чендлер не будет бороться с Макгрегором, то его ждёт плохая ночь

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Эдди Альварес поделился ожиданиями от поединка между Майклом Чендлером и Конором Макгрегором, который должен состояться во второй половине года.

«Если угадывать здесь победителя, то надо учитывать, что Чендлер вообще не использует борьбу. Если он решит стоять напротив Макгрегора, то его нокаутируют. То, как Майкл защищается — полный отстой. Да, у него тяжёлый удар, но Конор слишком быстр, чтобы по нему попасть. Я считаю, что Чендлер должен бороться в этом бою. Если не будет, то его ждёт плохая ночь», — сказал Альварес в шоу The MMA Hour.

Майкл Чендлер и Конор Макгрегор будут тренерами в новом сезоне бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter. По окончании сезона бойцы проведут очный поединок в лёгкой весовой категории.