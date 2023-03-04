«В тяжёлом дивизионе кроется опасность». Кормье предостерёг Джонса перед боем с Ганом

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях американец Даниэль Кормье высказался о предстоящем дебюте бывшего обидчика, соотечественника Джона Джонса, в тяжёлом дивизионе.

«Тяжёлый вес особенный. Мне повезло. Я начинал в нём карьеру, а затем спустился. Что же касается Джонса, то ему могло быть слишком комфортно на тренировках, и в этом кроется опасность.

Когда вы поднимаетесь в тяжёлый вес, опасность подстерегает вас в тренировочном зале, ведь вам не нужно так сильно стараться, чтобы согнать вес. Поэтому бойцы, как правило, отказываются от части тренировок, чаще берут выходные, лучше восстанавливаются. Не нужно расслабляться. Не нужно расслабляться, потому что вас побьют», – сказал Кормье на пресс-конференции.