Тейшейра заявил, что стиль Джонса идеально подходит для выступлений в тяжёлом весе

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра считает, что Джону Джонсу будет легко адаптироваться к тяжёлой весовой категории.

«У него были близкие бои, например с Тиаго Сантосом или Домиником Рейесом, в которых он не получал урона. Он не сделал в них многого, но и не пострадал. Думаю, у него отличный стиль для тяжеловеса. По нему сложно попасть и он завершает бои без царапин. Думаю, он одержит победу над Ганом решением судей.

Ключевую роль могут сыграть навыки борьбы Джонса. Раньше он пристально изучал противников. Он мог завершить бой побыстрее, но предпочитал доводить до решений", — приводит слова Тейшейры MMAFighting.

Напомним, поединок Джонса и Гана состоится 5 марта и возглавит турнир UFC 285 в Лас-Вегасе (США). В соглавном событии чемпионка в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко проведёт защиту против мексиканки Алексы Грассо.