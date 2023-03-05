Хамзат Чимаев встретился с Артуром Бетербиевым. Фото

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев опубликовал в социальных сетях новый пост. Чимаев показал фотографию, на которой он встретился с российским непобеждённым боксёром, чемпионом мира в полутяжёлом весе по версиям WBO, WBC и IBF Артуром Бетербиевым.
Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева
В последнем бою Бетербиев сражался с британцем Энтони Ярдом. Поединок проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. По итогам противостояния победу одержал российский боксёр, защитив титулы чемпиона мира по версиям WBC (четвёртая защита), IBF (седьмая защита) и WBO (первая защита) в полутяжёлом весе.
Чимаев в последнем бою встречался с представителем США Кевином Холландом и добыл победу удушающим приёмом уже в первом раунде. Изначально Хамзат должен был выйти в октагон с Нейтом Диазом, но из-за того, что он не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира претерпел изменения.
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