Хамзат Чимаев встретился с Артуром Бетербиевым. Фото

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев опубликовал в социальных сетях новый пост. Чимаев показал фотографию, на которой он встретился с российским непобеждённым боксёром, чемпионом мира в полутяжёлом весе по версиям WBO, WBC и IBF Артуром Бетербиевым.

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

В последнем бою Бетербиев сражался с британцем Энтони Ярдом. Поединок проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. По итогам противостояния победу одержал российский боксёр, защитив титулы чемпиона мира по версиям WBC (четвёртая защита), IBF (седьмая защита) и WBO (первая защита) в полутяжёлом весе.

Чимаев в последнем бою встречался с представителем США Кевином Холландом и добыл победу удушающим приёмом уже в первом раунде. Изначально Хамзат должен был выйти в октагон с Нейтом Диазом, но из-за того, что он не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира претерпел изменения.