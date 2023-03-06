В Сети появилась информация о гонорарах Джона Джонса и Валентины Шевченко после UFC 285

В ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 284, главным событием которого стал бой Джона Джонса и Сириля Гана за титул чемпиона в тяжёлом весе. В Сети появилась информация о гонорарах ключевых участников турнира.

Джон Джонс — $ 7 млн

Сириль Ган — $ 1,2 млн

Алекса Грассо — $ 242 тысячи

Валентина Шевченко — $ 542 тысячи

Бо Никал — $ 81 тысяча

Шавкат Рахмонов — $ 171 тысяча

Джефф Нил — $ 101 тысяча

Данные о гонорарах остальных участников должны появиться позднее.

Напомним, Джон Джонс одержал победу и завоевал чемпионский пояс. В соглавном событии турнира Алекса Грассо выиграла у Валентины Шевченко и стала новой чемпионкой UFC в женском наилегчайшем весе.

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