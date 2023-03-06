Чендлер: достаточно насмотрелся на Макгрегора, чтобы понять — я прикончу его

Трёхкратный чемпион Bellator и экс-претендент на титул UFC, американский ветеран Майкл Чендлер дал категоричный прогноз на свой поединок со звёздным ирландцем Конором Макгрегором.

«Люди хотят увидеть, как величайшая звезда и икона смешанных единоборств вернётся и кого-нибудь порежет на куски. Это создаёт интригу. Это создаёт мистику вокруг него для нас, сажающих свои задницы на места. Вот что нам нужно. И я скажу – этого не случится.

Я достаточно насмотрелся на Конора за последнюю пару недель, чтобы понять, что я не только посеку его, но и забью своими руками. Забью всем, чем я захочу. Будь то стойка или партер, я прикончу его ко второму раунду. Вот моё предсказание», – сказал Чендлер на пресс-конференции.

Конор Макгрегор показал насыщенную боксёрскую тренировку: