Чендлер: достаточно насмотрелся на Макгрегора, чтобы понять — я прикончу его

Трёхкратный чемпион Bellator и экс-претендент на титул UFC, американский ветеран Майкл Чендлер дал категоричный прогноз на свой поединок со звёздным ирландцем Конором Макгрегором.
«Люди хотят увидеть, как величайшая звезда и икона смешанных единоборств вернётся и кого-нибудь порежет на куски. Это создаёт интригу. Это создаёт мистику вокруг него для нас, сажающих свои задницы на места. Вот что нам нужно. И я скажу – этого не случится.
Я достаточно насмотрелся на Конора за последнюю пару недель, чтобы понять, что я не только посеку его, но и забью своими руками. Забью всем, чем я захочу. Будь то стойка или партер, я прикончу его ко второму раунду. Вот моё предсказание», – сказал Чендлер на пресс-конференции.
Конор Макгрегор показал насыщенную боксёрскую тренировку:
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