«Это подло». Конор Макгрегор рассказал, что никогда не будет делать во время боя

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где вспомнил свой поединок со словаком Иваном Бухингером. В нём он одержал победу в первом раунде, отправив соперника в нокаут. Макгрегор заявил, что не собирался добивать Бухингера, когда тот упал, пропустив удар.

«Я никогда не наносил удары в таких ситуациях. Бойцы, которые делают это, на мой взгляд, поступают подло», — написал Макгрегор, прикрепив к сообщению скриншот с поединка.

В активе 34-летнего Макгрегора 28 поединков в ММА, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.

Две девушки, которых часто видят рядом с Конором Макгрегором: