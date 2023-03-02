«Это подло». Конор Макгрегор рассказал, что никогда не будет делать во время боя
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Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где вспомнил свой поединок со словаком Иваном Бухингером. В нём он одержал победу в первом раунде, отправив соперника в нокаут. Макгрегор заявил, что не собирался добивать Бухингера, когда тот упал, пропустив удар.
«Я никогда не наносил удары в таких ситуациях. Бойцы, которые делают это, на мой взгляд, поступают подло», — написал Макгрегор, прикрепив к сообщению скриншот с поединка.
В активе 34-летнего Макгрегора 28 поединков в ММА, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.
Две девушки, которых часто видят рядом с Конором Макгрегором:
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