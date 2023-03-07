Стало известно, когда может состояться реванш между Джейком Полом и Томми Фьюри
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Реванш между американским блогером Джейком Полом и британским боксёром Томми Фьюри может состояться в июле этого года. Об этом у себя в социальных сетях, сославшись на журналиста Майка Коппингера, рассказал обозреватель Майкл Бенсон.
Напомним, первый поединок между Полом и Фьюри состоялся в ночь с 26 на 27 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Противостояние продлилось все восемь раундов и завершилось победой Фьюри раздельным решением судей. Для Пола это поражение стало первым в карьере. Вскоре после боя он заявил о желании провести реванш. Ранее Джейк одержал шесть побед, четыре из которых были добыты нокаутом. Томми до поединка с Джейком провёл восемь боёв и ни разу не проиграл.
Томми Фьюри джебом выбил на автомате невероятные 841 балл:
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