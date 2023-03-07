«Больше никаких споров». Генри Сехудо назвал величайшего бойца всех времён

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высказал мнение, что его соотечественник Джон Джонс является лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории.

«Джон Джонс сделал то, что должен был сделать. Он выполнил план на бой и сделал это очень и очень хорошо. Да, он был немного не в своей тарелке, но в остальном всё было здорово: его удары ногами, тейкдауны, проявленное им упорство.

Больше никаких споров. Только что Джон Джонс закрепил за собой звание величайшего бойца всех времён. Больше никакого Жоржа Сен-Пьера, больше никого. Единственный величайший — Джон Джонс», — сказал Сехудо на своём канале в YouTube.

Напомним, в обновлённом рейтинге UFC Джонс вернулся на первое место в списке лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.

Почему Джон Джонс — величайший боец в истории UFC?